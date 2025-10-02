Tre rossoneri convocati dalla Francia: c'è una sorpresa

Si avvicina la pausa per le Nazionali, la seconda di questo inizio stagione. Oggi il CT della Francia, l'ex Juventus Didier Deschamps, ha diramato la lista dei convocati che al suo interno conta ben tre calciatori milanisti. Due, come Mike Maignan e Adrien Rabiot, sono dei nomi abituali: il terzo invece è una sorpresa e un ritorno, Christopher Nkunku che torna a Clairefontaine per la prima volta dopo un anno.

La Francia disputerà due partite per la Qualificazione al Mondiale 2026: il 10 ottobre in casa contro l'Azerbaijan e il 13 ottobre in casa dell'Islanda. Di seguito la lista dei convocati francesi:

PORTIERI: Chevalier, Maignan, Samba

DIFENSORI: Digne, Malo Gusto, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

CENTROCAMPISTI: Camavinga, Koné, Olise, Rabiot, K. Thuram

ATTACCANTI: Akliouche, Barcola, Coman, Ekitike, Mateta, Mbappé, Nkunku