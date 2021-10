Trentalange: "Ascoltare comunicazioni Var? Potrebbe accadere presto"

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Prima apertura sulla possibilità di ascoltare in diretta le comunicazioni tra la Var e l'arbitro nel corso delle partite di Serie A come già succede nel rugby e sulla falsa riga dei messaggi radio in Formula 1 tra box e pilota. Ad aprire la strada è il presidente dell'associazione italiana arbitri, Alfredo Trentalange, ospite di Novantesimo minuto. "Ascoltare le comunicazioni tra arbitro e Var e farle ascoltare al pubblico? Non poniamo limiti alla provvidenza - afferma Trentalange - potrebbe anche avvenire non così in la nel tempo per un bisogno di trasparenza". Più difficile a breve il discorso sulle interviste all'arbitro a fine partita: " bisogna creare l'ambiente adatto - aggiunge il presidente dell'Aia - e avere rispetto per le decisioni del giudice sportivo, non si possono fare dichiarazioni che compromettano l'iter giuridico amministrativo della partita". (ANSA).