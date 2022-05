Trevisani: "Ibra è stato fondamentale nella crescita del Milan come Pioli e i dirigenti"

MilanNews.it

Ai microfoni di Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic e del suo futuro: "Io sono sempre per i giovani ma andiamo a vedere quello che ha fatto Ibrahimovic per questo Milan, non solo dal punto di vista tecnico: ha fatto maturare la squadra, ha aiutato i compagni. E' vero che è stato fuori a lungo, però Ibra, nel cambio del Milan che in due anni e mezzo è passato dallo 0-5 di Bergamo o lottare per il campionato, centra tanto quanto Pioli e i dirigenti. Lo svedese è stato fondamentale nella crescita del Milan. Non so cosa deciderà di fare a fine stagione, ma se fossi il Milan non lo perderei, indipendentemente dal fatto che avrà un ruolo in campo o fuori dal campo".