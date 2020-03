Trevisani: "Il capolavoro di Pioli è stato dare equilibrio a questa squadra"

Riccardo Trevisani ha parlato così su Sky Sport 24 del Milan di Stefano Pioli: "Il capolavoro di Pioli è stato dare equilibrio a questa squadra. È una squadra che se la vedi non ha niente per essere equilibrata. Conti è un terzino che spinge, Theo fa l’attaccante, Castillejo è un altro che spinge, Rebic è una punta, Calhanoglu è uno che va sempre, Ibrahimovic fa l’attaccante e Bennacer e Kessie non sono certo due che stanno, perché Bennacer gioca davanti alla difesa ma spesso improvvisa palla al piede e Kessie è uno che si butta dentro. Non c’è uno che faccia legna eppure il Milan è in equilibrio”.