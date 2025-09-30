Trevisani: "Il Milan ha una squadra valida e se gioca anche bene diventa validissima"

Dopo la vittoria del Milan contro il Napoli, Riccardo Trevisani, durante la puntata di Pressing, ha commentato così il momento dei rossoneri e il ritorno in campo di Leao: "Il Milan è primo in classifica e Leao non ha praticamente giocato. E' rientrato contro il Napoli, ma è chiaramente in ritardo di condizione. Il Milan ha giocato bene due partite fila e questa è la cosa che per me va sottolineata: a Udine ha fatto una superpartita, contro il Napoli ha dominato per un'ora contro la squadra Campione d'Italia. Per un'ora non c'è stata praticamente partita. Il Milan ha una squadra valida e se gioca anche bene diventa validissima".

Si riporta il tabellino di Milan-Napoli 2-1, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

MILAN-NAPOLI 2-1

Marcatori: 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne su rigore (N)

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Tomori (80' De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69' Athekame), Fofana (80' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (59' Bartesaghi), Giménez (69' Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka (93' Gilmour); Politano (77' Lang), Anguissa, De Bruyne (73' Neres), McTominay (73' Elmas); Hojlund (73' Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Campos, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 90' Rabiot (M)

Espulsi: 57' Estupinan (M)

Recupero: 1' 1T, 7' 2T