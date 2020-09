Trevisani: "Il Milan in attacco ha sette alternative per tre ruoli"

Durante il suo intervento a Sky Sport 24, Riccardo Trevisani ha parlato così delle scelte offensive del Milan: "A centrocampo il Milan oggi non è più una squadra che ha Kessie e Bennacer che devono giocare anche da zoppi, ma è arrivato Tonali. Dietro Ibrahimovic possono giocare Rebic, Leao, Saelemaekers, Diaz, Castillejo, Hauge e Calhanoglu. Vuole dire che è una squadra che ha sette alternative per tre ruoli. Magari è un pochino corto dietro: se non c’è Theo Hernandez non c’è nessuno come lui e i sostituti di Romagnoli e Kjaer sono Gabbia e Duarte. All’acquisto di Tonali do 7.5, alla partita col Crotone 6+. È entrato molto bene in campo, non ha sofferto l’esordio”.