Trevisani: "Italia, c'è margine per ripartire con Mancini dopo la disfatta"

MilanNews.it

Dagli studi di Sport Mediaset, per parlare di Italia, è intervenuto Riccardo Trevisani: “Il lavoro di Mancini con l’Italia è stato eccezionale. Abbiamo vinto l’Europeo sapendo di non essere la squadra migliore. La scorsa estate è successo una specie di miracolo perché c’erano tante squadre più forti degli azzurri. Ecco, la Macedonia ci ha rimesso davanti al fatto che non siamo assolutamente i migliori. Ma possiamo lavorare per esserlo. Penso a Olanda e Germania che hanno giocato contro ieri sera. Hanno fatto un Europeo terribile, ma poi dopo hanno praticamente sempre vinto. Questo perché? Perché c’è lavoro, programmazione, organizzazione e i giovani su cui puntare. Mancini è l’uomo giusto per l’Italia, mi spiace che si stizzisca per le critiche ma ci stanno dato che non andremo al Mondiale da campioni d’Europa in carica. Mancini è l’uomo giusto perché il margine per ripartire c’è. Anche i giovani ci sono nonostante qualche volta ci dimentichiamo di farli giocare”.