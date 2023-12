Trevisani: "Le squadre più sfortunate del mondo 26 infortunati ce l'hanno a fine stagione. Pioli ha delle responsabilità, ma..."

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Radio Serie A sul Milan e sul futuro di Pioli: "In ogni momento di dramma c'è stato qualcosa che lo ha risollevato: dopo la pandemia è ripartito vincendo con la Roma, poi secondo posto, primo posto, semifinale di Champions League; Pioli ogni anno ha fatto qualcosa in più del valore della sua squadra e questo lo fanno i grandi allenatori.

Sicuramente quest'anno la squadra sta risentendo anche degli errori di Pioli, che però penso siano figli dei tanti infortuni, che però potrebbero essere colpa anche di Pioli; quando c'è uno staff in cui non si riesce a prevenire una roba del genere... 26 infortunati in 100 giorni di lavoro: neanche le squadre più sfortunate del mondo 26 infortunati ce l'hanno a fine stagione e non dopo tre mesi. Sicuramente Pioli ha delle responsabilità, dopodiché se mi dite che ogni stagione va meglio di quella prima vi do la mano. Penso poi che Pioli non sarà l'allenatore del Milan l'anno prossimo, penso che lo sappiano i giocatori e che lo sappia la società e penso che tutto questo si percepisca e che non faccia bene a nessuno".