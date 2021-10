Troppi rigori. Gazzetta: "Basta coi tocchi leggeri che diventano penalty"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla questione rigori. Siamo a 48. E la proiezione su 38 giornate direbbe 182. Rigori. A questo punto del campionato, e dopo dieci giornate, rischia di dilagare il “tour dell’area di rigore”. Della serie: basta stare in area, qualcosa succederà. Si danno molti rigori, troppi. E dai vertici arbitrali, da tempo, è stato esposto un cartello grande così: basta coi tocchi leggeri che diventano penalty. Non ogni contatto è da sanzionare. Il calcio prevede anche il contatto. In Premier League i penalty sono stati appena 21 in 9 turni; in Liga 39 in 11; in Bundesliga 23 in 9 giornate.