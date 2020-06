Tuchel: "Cavani se ne andrà, Thiago Silva resterà fino a fine stagione"

Thomas Tuchel, manager del PSG, è intervenuto in conferenza e ha confermato che Edinson Cavani lascerà il club al 30 giugno, senza prolungare fino al termine della stagione, che per i parigini coincide con la Champions League. A trovare l'accordo è stato invece Thiago Silva, difensore accostato anche al Milan: "E' un grande professionista e resterà il nostro capitano fino alla fine, sarà molto semplice gestirlo. Thiago non è per nulla un giocatore normale e dobbiamo godercelo fino alla fine. Abbiamo un ottimo rapporto e per noi resta un giocatore chiave. È super affidabile, molto professionale, è un vero capitano. Sono molto felice che rimanga per questi due mesi".