Tuchel: "La situazione cambia quasi ogni giorno. Non possiamo farci molto"

"Non so se sono preoccupato, ma sono consapevole della situazione, che cambia quasi ogni giorno. Non possiamo farci molto". Così il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato a Sky Sports prima della sfida contro il Norwich in campionato soffermandosi su quanto accaduto oggi con il congelamento dei beni di Abramovich che blocca sia la cessione del club sia diverse operazioni, fra cui il mercato e i rinnovi, dei Blues: "Sono ancora felice di essere qui ad allenare una squadra di calcio forte. Sono felice di giocare la partita oggi, anche so che c'è molto rumore in giro, ma facciamo del nostro meglio per concentrarsi sul calcio. - continua il tecnico tedesco - Da ieri le cose sono cambiante parecchio, ma non possiamo farci influenzare perché non siamo stati noi a creare questa situazione. Per ora sembra che gli affari siano ben protetti, ma vediamo perché domani potrebbe cambiare di nuovo tutto".