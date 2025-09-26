Tudor: "Conte e Allegri? Diversi nel modo di allenare, ma grandi allenatori e grandi personaggi"

di Manuel Del Vecchio

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta, ad Igor Tudor è stato chiesto un parere su Allegri e Conte, che si sfideranno a San Siro questa domenica in Milan-Napoli. Queste le parole del tecnico bianconero.

Ha sentito Conte? Poi sulla sfida Allegri-Conte?
"No con Conte non ci sentiamo, ci siamo visti in passato. Basti vedere le bacheche di trofei che hanno vinto e non c'è più niente da commentare. Sono due persone di valori, vere, giuste, che fanno bene al calcio. Diversi nel modo di allenare, ma grandi allenatori e grandi personaggi".