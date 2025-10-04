Tudor: "Il campo farà vedere chi è più forte, ma il Milan ha un vantaggio..."

vedi letture

Come Max Allegri, anche Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. Questi alcuni degli estratti più interessanti dell'intervento di oggi.

Ci presenta la partita di domani?

"Che gara sarà non lo so, perchè non ho la sfera di cristallo. Giochiamo contro una squadra di primissimo livello, un grande allenatore, grandi giocatori, è in un momento buono. Giochiamo in casa nostra e dobbiamo fare una bella gara".

Che differenze ci sono con il Milan?

"Bisogna fare una gran bella gara domani. Non vedo differenze particolari tra noi e il Milan. Il campo farà vedere chi è più forte. Loro hanno il vantaggio di aver giocato domenica o lunedì, noi dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo".