Turci totalmente estasiato da Modric: "Penso di non aver mai visto da bordocampo un centrocampista così forte"

Tommaso Turci, bordocampista di Dazn durante Milan-Napoli, si è così espresso a Radio Rossonera su Modric: “Mi sento un privilegiato ad averlo visto da vicino. Continuo a non spiegarmi come sia possibile che riesca a non sbagliare mai la scelta, che sia in fase di possesso che di non possesso. Lui è sempre nel posto giusto al momento giusto: copre le linee di passaggio agli avversari, quando ha la palla la smista bene, fa le cose facili in maniera talmente naturale e brillante che anche quelle più complesse le fa diventare facili. Non mi spiego come uno a quant’anni possa essere così forte. Penso di non aver mai visto da bordocampo un centrocampista così forte. Sono rimasto estasiato dalla prestazione e gasa vedere uno che calcia l’ultima palla della partita in tribuna e si mette ad esultare così: ti fa capire che si arriva a quei livelli lì con la passione prima di tutto e che anche se sei tra i calciatori più talentuosi del mondo e forse della storia del calcio, sparecchiare per portare a casa il risultato fa sempre la differenza.

Non troppe parole, ma quelle giuste. Poi un’umiltà pazzesca anche nell’ascoltare quello che dicono gli altri. È uno che ama confrontarsi, che sia con un ragazzo giovane o con l’allenatore, cerca il confronto e accetta il feedback anche per crescere ancora. Questo per me è un’altra grande qualità di questo giocatore. Poi quando vedo quell’esterno da vicino mi viene la pelle d’oca. Un giocatore che ti detta i tempi e con quello spirito di abnegazione cambia non solo il centrocampo, ma tutta la squadra. Adesso sta giocando a un livello altissimo, ma magari quando il Milan farà un po’ più di fatica anche Modric sarà un po’ meno performante, ma a livello di testa, dedizione, spirito, approccio alla gara, non sbaglierà mai e questa cosa la trascina anche ai compagni. Forse esagero, ma per me un giocatore del genere non può essere vicino alla fine della carriera: non puoi essere vicino al ritiro se corri 11/12 km con quell’intensità, se sull’ultimo pallone ci sei tu, se leggi tutte le linee di passaggio. Speriamo che non smetta mai.