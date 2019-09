Il rientro di Bonaventura, che spinge per giocare, sarà importante per il Milan. Come riporta Tuttosport, in ballo c’è anche il rinnovo. Jack è in scadenza a giugno 2020 e sarà il primo giocatore con cui Maldini e Boban vorranno parlare per prolungare l’accordo. Attualmente guadagna 2 milioni: chissà se Raiola punterà a un aumento importante.