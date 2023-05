Tuttosport: "Completo e geniale: Kamada, un uomo da salto di qualità"

MilanNews.it

Tuttosport in edicola stamattina titola così sul mercato del Milan: "Completo e geniale: Kamada, un uomo da salto di qualità". I rossoneri sono ad un passo dal chiudere l'arrivo a Milanello a costo zero del trequartista giapponese che è in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. Kamada ha segnato in questa stagione 16 gol e regalato 7 assist. Tra le sue qualità c'è anche la duttilità visto che può essere impiegato in più ruoli in mezzo al campo.