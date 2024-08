Tuttosport fa le pagelle: promossi e rimandati di Milan-Monza

Positiva anche l'ultima amichevole del Milan: ieri i rossoneri hanno vinto la prova generale del campionato contro il Monza per 3-1, in occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. La squadra di Fonseca si è così mantenuta imbattuta in questo precampionato, collezionando un pareggio (alla prima uscita con il Rapid) e quattro vittorie (le tre americane contro Manchester City, Real Madrid, Barcellona e quella di ieri a San Siro contro il Monza).

Oggi Tuttosport ha fatto delle pagelle atipiche, indicando solamente i promossi e i rimandati. Tanti i giocatori inseriti nella prima categoria, su tutti Alexis Saelemaekers: "In alcuni momenti sembra posseduto dallo spirito di Di María - solo che non è mancino". Giudicata positivamente anche la prima sgambata di Alvaro Morata: "Aveva promesso di correre e sudare per il Milan: promessa mantenuta alla prima uscita". Promossi anche Calabria, Loftus-Cheek, Leao, Maignan, Jovic, Okafor, Reijnders, Pavlovic e Torriani.

Solo due i rimandati. Quello più di rilievo è Filippo Terracciano, ancora troppo fuori dai meccanismi rossoneri: "Non è il gemello di Theo Hernandez, non c’è niente da fare". Giudicato negativamente anche l'ingresso fuori ruolo di Zeroli.