Tuttosport - Ibra a Sanremo: la presenza di Zlatan in Riviera fa discutere

Mancano ancora due settimane a Sanremo, ma l’argomento Ibrahimovic fa logicamente discutere. Come riporta Tuttosport, nelle ultime ore due personalità importanti della storia recente e passata del Milan si sono divisi sulla partecipazione di Zlatan al Festival. Fabio Capello ha criticato sia la scelta dello svedese che l’assenso del club, mentre il presidente Scaroni ha rassicurato tutti puntando sulla professionalità di Ibra. L’attaccante dovrebbe trasferirsi in zona Sanremo e allenarsi lì con un preparatore del Milan, tornando a Milano per la sfida con l’Udinese di mercoledì 3 marzo, mentre raggiungerà i compagni a Verona per la gara di domenica 7. Insomma, una settimana tutt’altro che normale.