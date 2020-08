Da Pioli ai tifosi, passando per i giocatori: il rinnovo di Ibrahimovic (manca solo l’ufficialità) fa felice il mondo Milan. Come riporta Tuttosport, lo svedese è stato tempestato di messaggi da parte dei compagni di squadra non appena si sono sparse le voci dell'accordo raggiunto con il club. Lui ha risposto a quasi tutti con segnali positivi.