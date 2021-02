Il Milan non è più in affitto. Come riporta Tuttosport, il club milanista ha "comprato casa". Finalmente la sede di via Aldo Rossi è tutta rossonera: dopo aver speso oltre 15 milioni di euro, tra il 2014 e il 2020, per il canone di locazione, la società ha esercitato l’opzione di acquisto sull’immobile, divenendo proprietaria a tutti gli effetti.