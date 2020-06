Il Milan potrebbe trattenere Saelemaekers. Come riporta il quotidiano Tuttosport, l’esterno belga, arrivato nel mercato di gennaio dall’Anderlecht, potrebbe essere riscattato dal club rossonero per 3,5 milioni di euro. Contro la Roma, a gara in corso, ha fatto vedere delle cose interessanti e potrà tornare utile in questo torrido finale di stagione.