Tuttosport - Juventus, Tomori come Kalulu? L'inglese è ai margini al Milan

vedi letture

Con l'impiego di Locatelli come centrale di difesa nel 4-0 rifilato in Coppa Italia al Cagliari, Thiago Motta ha rimarcato quanto la coperta sia corta in casa Juventus in quella zona di campo. La dirigenza bianconere è già al lavoro, per regalare al tecnico un innesto per la retroguardia già nei primi giorni della sessione invernale di mercato.

Oltre ai nomi accostati alla Juve ormai da tempo, come quelli di Hancko e Antonio Silva, stanno emergendo anche piste "italiane" molto intriganti. Stando a quello che riporta Tuttosport, la prima porta verso il Milan. Si cerca infatti un’altra occasione in stile Kalulu approfittando delle difficoltà che sta attraversando Fikayo Tomori, messo ai margini da Fonseca che ormai gli preferisce la coppia Gabbia-Thiaw nella titolarità e Pavlovic come alternativa.

Si parla di una possibile operazione in prestito oneroso, che comunque non escluderebbe l'arrivo di un altro elemento per riequilibrare il numero dei centrali difensivi a disposizione di Motta. La palla passa al Milan: i rossoneri sono disposti, eventualmente, a vedere un loro esubero riemergere in una diretta concorrente come è avvenuto con Kalulu? Le prossime settimane chiariranno il tutto.