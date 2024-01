Tuttosport: "L'ordine di Cairo: da Buongiorno a Ricci, tutti i big restano per l'EuroToro"

"L'ordine di Cairo: da Buongiorno a Ricci, tutti i big restano per l'EuroToro" scrive Tuttosport. Il 3-0 sul Napoli e gli ultimi risultati hanno permesso al Torino di portarsi a quota 27 punti in classifica, con mire sull'Europa. E in casa granata si sogna in grande. Strategie rafforzate e segnali chiari: i big non partiranno a gennaio. Da Buongiorno (che piace al Milan ma anche alla Juve) a Ricci, passando per Ilic, Vlasic e Bellanova:" non solo nessun big è sul mercato, ma in questa fase non vanno elaborate nemmeno potenziali trattative in uscita per un futuro più lontano, estivo", scrive il quotidiano.

Nelle ultime ore, il nome di Buongiorno è stato accostato con insistenza al Milan che è sempre alla ricerca di un nuovo difensore centrale da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Il club di via Aldo Rossi, in base alle indiscrezioni di mercato che circolano, sarebbe pronto a mettere sul piatto anche il cartellino di Lorenzo Colombo per arrivare al capitano granata che viene valutato 25 milioni di euro.