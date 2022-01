Tuttosport - Milan, dopo il mercato l’accelerata sui rinnovi

Al termine del mercato invernale, è assai probabile che arrivino le accelerate decisive per i rinnovi di Theo Hernandez, Bennacer e Rafael Leao. Lo riporta il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sulle mosse future del club rossonero. L’obiettivo di Maldini è blindare i gioielli del Milan per evitare altre brutte sorprese. Le trattative sono a buon punto: in via Aldo Rossi c’è grande ottimismo.