Tuttosport - Milan, Ibra al lavoro ancora in palestra: dovrebbe ricominciare a correre settimana prossima

Anche ieri Zlatan Ibrahimovic ha proseguito il suo lavoro in palestra e dovrebbe continuare così fino alla fine di questa settima. Poi dalla prossima, secondo quanto riferisce Tuttosport, l'attaccante svedese, che sta recuperando dall'operazione al ginocchio dello scorso 18 giugno, dovrebbe ricominciare a correre sul campo e iniziare la preparazione fisica. L'obiettivo è sempre quello di rimetterlo a disposizione di Pioli per il primo match di campionato in programma il prossimo 23 agosto in casa della Sampdoria.