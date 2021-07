Tuttosport - Milan, il rinnovo di Kessie è una priorità

Ieri a Milano è stato intercettato l'agente di Franck Kessie. A questo punto potrebbe esserci a breve un incontro con i dirigenti rossoneri per discutere del contratto del centrocampista in scadenza nel 2022. Come riporta Tuttosport, il rinnovo dell’ivoriano, in questo momento, non può che essere la priorità del mercato rossonero, assieme all’acquisto di un trequartista.