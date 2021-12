Tuttosport - Milan, l’infortunio di Pellegri è l’unica nota stonata

È stato un weekend favorevole al Milan, che batte la Salernitana e si riprende il primo posto in classifica sfruttando la sconfitta interna del Napoli. Come sottolinea Tuttosport, l’unica nota stonata è l’infortunio di Pellegri. Per il giovane attaccante doveva essere la grande occasione da sfruttare alla prima partita da titolare in rossonero, invece la sua giornata è durata meno di un quarto d’ora, costringendo Pioli a fronteggiare l’ennesimo infortunio della stagione.