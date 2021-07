Tuttosport - Milan, Leao convince a metà

Con Ibrahimovic in palestra a proseguire le terapie e Giroud tornato in vacanza, ieri gli occhi di tutti erano puntati su Rafael Leao. Il portoghese, nella gara con la Pro Sesto, è stato impiegato da centravanti, ruolo che non ama particolarmente. Come sottolinea Tuttosport, per una ventina di minuti si è applicato, giocando di sponda e dando profondità. Ha segnato un bel gol e cercato spesso la porta. Dal 25esimo in poi, però, è caduto nei soliti difetti, isolandosi dal gioco e finendo spesso largo a sinistra, facendo indispettire Pioli.