Tuttosport - Si lavora per il rinnovo di Kessiè: distanza tra l’offerta e la richiesta

Come scrive Tuttosport nell'edizione odierna, il Milan continua a lavorare per il rinnovo di Franck Kessiè. Il centrocampista ivoriano, che salterà le prime due giornate di campionato a causa dell'infortunio al flessore, punta ad uno stipendio da Top Player ed essere il più pagato della rosa dopo Ibrahimovic. L'offerta del Milan, pari a 5 milioni, ancora non basta: la richiesta infatti è di 6 milioni. La volontà, comunque, è quella di andare avanti assieme.