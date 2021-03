Tuttosport su Tomori: "28 milioni di motivi per tenerlo"

Sempre più positive le prestazioni di Tomori, che anche a Firenze ha saputo essere protagonista. Come evidenzia Tuttosport, il campionato italiano sembra fatto apposta per le sue caratteristiche. Il riscatto già fissato con il Chelsea è particolarmente oneroso - si legge a pagina 15 - ma Maldini vuole convincere il Milan a compiere uno sforzo importante pur di prenderlo in via definitiva.