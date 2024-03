Tuttosport sul Milan: "La doppia missione di Pioli"

vedi letture

"La doppia missione di Pioli": è questo il titolo con Tuttosport apre la sua pagina sul Milan. Dopo aver conquistato il pass per i quarti di Europa League, la squadra rossonera tornerà in campo oggi pomeriggio in campionato in casa del Verona con l'obiettivo di blindare il secondo posto in classifica e ritrovare un po' di serenità dopo l'apertura dell'inchiesta della Procura di Milano sulla proprietà del club, con la la perquisizione della Guardia di Finanza nella sede del società e l’iscrizione nel registro degli indagati dell’attuale ad Giorgio Furlani e del predecessore Ivan Gazidis per ostacolo all’attività di vigilanza della Figc.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: domenica 17 marzo 2024

Ore: 15.00

Stadio: Stadio Bentegodi, Verona

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it