Tuttosport - Tifosi perplessi: quanto conta il Milan in Lega?

Il rinvio della partita fra Bologna e Milan ha creato non poco scalpore, soprattutto tra le file dei tifosi rossoneri, che sui social nelle scorse ore hanno iniziato a condividere foto e video delle zone limitrofe allo stadio Dall'Ara, che a differenza di quanto raccontato, sembravano essere più che agibili.

Va sicuramente ricordata la ricordata la situazione drammatica di Bologna, ma altri eventi, come ad esempio il salone “Auto e Modo d’Epoca” e la “Boxing night”, così come la gara di campionato del Bologna Primavera, si sono tenuti regolarmente, con o senza pubblico: la sensazione è che, almeno in parte, si sia sfruttata la visibilità del calcio per un messaggio politico.

Questa mattina, però, Tuttosport ha analizzato il tutto dal punto di vista dei tifosi del Milan, che in questi giorni hanno anche contestato la passività della loro società, spesso troppo accondiscendente e passiva nelle decisioni prese (dagli altri). In merito a questo il quotidiano ha scritto: "La società, nella figura del presidente Scaroni, venerdì ha battagliato per far sì che la partita si giocasse, a porte chiuse o in campo neutro. La Lega ha spalleggiato il club rossonero finché ha potuto, ovvero fino a quando, di fronte all’ordinanza del sindaco di Bologna dove si parlava di rischi per la collettività, si sono alzate le mani. Detto ciò, non è la prima volta che emerge una debolezza - o assenza - del Milan nel palazzo del potere. Per esempio la scorsa stagione i rossoneri si sentirono danneggiati da alcuni posticipi e anticipi che andavano a rendere più complicato il percorso della squadra fra Champions e Serie A - e Pioli lo evidenziò spesso -, ma da Via Rosellini avevano fatto notare come da Casa Milan non fossero mai arrivate delle richieste specifiche nonostante fossero state chieste eventuali necessità. Inoltre in diverse occasioni istituzionali viene notata spesso l’assenza di figure dirigenziali del Milan. Non sarà fondamentale, ma altri club sono sempre presenti a “presidiare” il campo".