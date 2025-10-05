Tuttosport titola: "Bartesaghi, ecco il primo frutto di Milan Futuro"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Bartesaghi, ecco il primo frutto di Milan Futuro". Max Allegri, nella conferenza stampa di ieri, ha provato a tenere aperto il ballottaggio tra Davide Bartesaghi e Zachary Athekame in vista della gara di questa sera in casa della Juventus, ma non sembrano esserci grossi dubbi sul fatto che sarà l'esterno italiano a sostituire a sinistra lo squalificato Pervis Estupinan, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il cartellino rossonero rimediato domenica scorsa contro il Napoli.

Prodotto del settore giovanile rossonero, Bartesaghi, che il prossimo 29 dicembre compirà 20 anni, ha accelerato il suo processo di crescita grazie all'esperienza in Serie C con il Milan Futuro nella scorsa stagione: 31 partite giocate con la seconda squadra milanista che gli hanno permesso di fare un po' di esperienza nel calcio dei grandi. Stasera contro la Juventus, Davide avrà una grande chance dal primo minuto.

