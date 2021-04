Tuttosport titola: "Il brutto vizio del Milan: se va sotto non ribalta"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Il brutto vizio del Milan: se va sotto non ribalta". Nella partite di questo campionato in cui sono andati in svantaggio, solo una volta i rossoneri sono stati in grado di ribaltare il risultato e di portare a casa i tre punti, vale a dire contro la Fiorentina (da 2-1 a 2-3 al Franchi). Negli altri casi, sono arrivati cinque pareggi e cinque sconfitte.