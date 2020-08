Domani il Milan si ritrova a Milanello e lo fa con l'organico sostanzialmente identico a quello visto in campo fino a pochi giorni fa. Anzi, come evidenzia Tuttosport, con diversi giocatori in meno, visto che a quelli in scadenza non è stato rinnovato il contratto. Forse Pioli avrebbe meritato qualcosa in più con cui ripartire, ma il mercato è lungo e da parte di Elliott permane la volontà di investire ancora.