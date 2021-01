Tuttosport titola: "Il possibile passaggio di proprietà dell'Inter rallenta l'iter per il nuovo stadio"

"Il possibile passaggio di proprietà rallenta l'iter per il nuovo stadio": titola così questa mattina Tuttosport in merito al possibile cambio di proprietà dell'Inter. Il Comune di Milano, che qualche settimana fa ha chiesto ulteriore documentazione sulla composizione proprietaria di Inter e Milan, è in attesa di capire se il club nerazzurro passerà di mano nelle prossime settimane e questo potrebbe rallentare l'iter per la costruzione del nuovo stadio delle due squadre milanesi.