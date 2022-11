Tuttosport - Troppi gol incassati, il Milan deve cambiare marcia in difesa

MilanNews.it

Con le due reti subite a Torino che hanno sancito la seconda sconfitta in campionato della stagione, il Milan ha toccato quota 20 gol subiti in stagione in appena 16 partite, di cui 13 in 12 gare di campionato. Un dato sicuramente preoccupante che porterà Pioli e il Milan a fare un esame di coscienza in vista dei prossimi impegni e della seconda parte di stagione.

Cause

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport sono diverse le cause che hanno portato una delle migliori difese dello scorso campionato e di tutta Europa, soprattutto a partire da gennaio in poi, a subire così tante reti nel primo terzo della nuova stagione. Sicuramente i molti infortuni in fase difensiva, che hanno colpito interamente la fascia destra, non hanno giovato. Con Calabria e Florenzi out e un Dest che ancora deve inserirsi al meglio nei meccanismi, Kalulu si è spostato a destra scigliendo di fatto la coppia che aveva fatto così bene con Tomori. La speranza è che Kjaer, con cui il Milan ha ottimi numeri, possa ritrovare un po' di continuità che è mancata in questi primi mesi. A queste indisponibilità si aggiunge quella di Mike Maignan che non è solo un portiere tecnicamente straordinario ma anche un vero e proprio leader di tutto il reparto difensivo.

Snodo Salisburgo

In attesa di recuperare tutti gli infortunati al Milan non resta che andare avanti e cercare di trovare qualche accorgimento, come Pioli e il suo staff sicuramente stanno cercando di fare. Il Salisburgo, che sarà una partita cruciale per l'economia della stagione rossonera, può e deve segnare anche la rinascita della sicurezza difensiva del Milan. Il ritorno di Kjaer ad alti livelli, come ha fatto intravedere a Zagabria, può essere quasi considerato al pari di un nuovo acquisto ma anche la consapevolezza che non si può concedere troppo e così facilmente come è accaduto al Grande Torino dove i rossoneri hanno subito due gol nel giro di pochi minuti su calcio piazzato e da rinvio dal fondo del portiere. Salisburgo può e deve segnare un'inversione di rotta.