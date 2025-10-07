U21, Baldini: "Camarda ragazzo straordinario, ci tiene alla Nazionale"

Il commissario tecnico della Nazionale Under21, Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa in vista delle sfide degli Azzurrini contro Svezia e Armenia. Il ct ha parlato anche di Francesco Camarda, centravanti del Lecce in prestito dal Milan che nello scorso weekend ha trovato il primo gol in Serie A:

“È un ragazzo straordinario. Dopo la commozione cerebrale che l’ha costretto a saltare lo scorso raduno mi ha chiamato dicendomi che sperava di avere un’altra possibilità. Questo è il sintomo di un ragazzo maturo, che ci tiene alla maglia della Nazionale. In Serie A sta dimostrando il suo valore e le sue qualità: è un giocatore che vede la porta, che si impegna, che sicuramente deve ancora crescere, ma se questo è il suo percorso abbiamo un giocatore molto forte a disposizione, uno che sente molto la porta e che gioca bene negli ultimi 16 metri facendosi trovare al posto giusto al momento giusto nei momenti cruciali: sembra una casualità, ma quest’ultima caratteristica capita sempre allo stesso tipo di giocatori”.