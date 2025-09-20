UDI-MIL (0-3): altro doppio cambio, dentro Ricci e De Winter

Oggi alle 22:14News
di Manuel Del Vecchio

Altro doppio cambio per il Milan al minuto 68, con il parziale contro l'Udinese di 3-0 per i rossoneri. Landucci fa entrare Ricci e De Winter, escono Fofana e Pavlovic.

LE FORMAZIONI

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci