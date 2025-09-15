Udinese, Runjaic dice di pensare solo al Milan e non al sogno Europa

L'Udinese, prossimo avversario del Milan in campionato, ha vinto ieri 1-0 in casa del Pisa. Al termine del match, Kosta Runjaic, tecnico dei bianconeri, ha commentato così il successo della sua squadra: "Come previsto è stata una partita dura. Nel primo tempo abbiamo segnato ed avuto l’occasione di fare il secondo gol. Nella ripresa invece è stata una partita di combattimento.Bravo aveva fatto gol con la Spagna under 21 durante la pausa, ha grande qualità, sta crescendo. Si è meritato questa possibilità.

Zaniolo non ha giocato con regolarità in passato. Sappiamo che ha grande qualità, deve trovare la condizione ottimale ma siamo qui per permetterglielo.

Sarà difficile per tanti fare punti qui a Pisa, sono molto felice. Europa? Pensiamo solo alla prossima che sarà una grande partita in casa contro il Milan” riporta il sito ufficiale del club friulano.