Giorno di riposo, ma non per Leao. Rafa a Milanello per proseguire le terapie

Nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra, all'indomani di Milan-Bologna l'infortunato Rafa Leao si è presentato comunque a Milanello per proseguire nelle sue terapie, riporta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24. Il portoghese si è fatto male il 17 agosto in occasione di Milan-Bari e non è ancora guarito dal problema al polpaccio.

Prima di Milan-Bologna Max Allegri aveva detto in conferenza stampa: "Leao ha un problema al soleo. Elongazione o stiramento non cambia niente, è un muscolo pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà secondo me ad Udine, secondo me lo vedremo col Napoli. Il soleo è un muscolo pericoloso".