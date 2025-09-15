Bucchioni: "Alla terza giornata il Milan ha dimostrato di essere già allegriano. Nella migliore accezione del termine"

Nel corso del suo editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni si è così espresso sul Milan: "Alla terza giornata il Milan ha dimostrato di essere già allegriano. Nella migliore accezione del termine. Cosa vuol dire? Che il Milan ha personalità, sa cosa deve fare in campo, difende da squadra e riparte negli spazi con velocità e fisicità. Ci fosse davanti l’attaccante che Allegri ha chiesto inutilmente, con le caratteristiche giuste, anche ieri sera forse i rossoneri avrebbero faticato meno a fare gol. Gimenez le occasioni le ha avute, ma non è sereno e s’è spento sul palo.

Milan allegriano, dicevamo. Contro un Bologna organizzatissimo e sempre bello a vedersi, l’allenatore rossonero ha pensato la sua partita con tre difensori, sei giocatori in mezzo al campo e Gimenez davanti. Grande densità, recupero palla basso e grandi folate in avanti con stantuffi come Loftus Cheek e Rabiot (grande impatto) a supportare Gimenez, ma s’è sganciato anche Fofana quando ha trovato spazi, gli esterni ad accompagnare l’azione e Modric a suggerire. In fase di non possesso, invece, il più classico di 4-4-1-1.

Il gol è arrivato nel momento in cui la partita stava virando verso il Bologna con il Milan un po’ stanco. E’ stato un capolavoro di essenzialità, una ripartenza perfetta. Modric ha recuperato nella sua metà campo, ha messo in movimento Loftus che dritto per dritto, con la sua potenza, ha portato palla fino al limite dell’area del Bologna e servito sulla sinistra dove è arrivato Modric che ha calciato in corsa. E’ il quinto quarantenne che va in gol nella storia del nostro campionato. Complimenti".