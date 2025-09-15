Modric e la richiesta ai giornalisti nel dopo partita. Il croato si dimostra lucidissimo
(ANSA) - MILANO, 14 SET - "Abbiamo vinto che è la cosa più importante. Ora ci concentriamo sulla prossima partita. Spero che non mi ricordiate dell'età la prossima volta…Scherzo.. Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio conoscendoci meglio e con il ritorno di alcuni giocatori". Lo ha detto il centrocampista del Milan Luka Modric, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Bologna in cui il croato ha segnato la rete decisiva. (ANSA).
