Udinese: su cessione a fondi Usa la situazione è ferma

(ANSA) - UDINE, 13 AGO - "La situazione è ferma: ci sono stati degli interessamenti da parte di diversi fondi, ma al momento non c'è nulla di definitivo e non ci sono trattative in corso". Lo ha dichiarato il presidente esecutivo dell'Udinese, Franco Soldati, in merito alla possibile cessione della società a un fondo statunitense. "L'interesse rimane - ha aggiunto - perché l'Udinese è una società ambita: è multietnica e internazionale anche per quanto riguarda i giocatori, dispone di uno stadio che ha ospitato la Supercoppa e di strutture all'avanguardia". (ANSA).