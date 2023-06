Uefa: "Non tolleriamo violenze contro gli arbitri"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "Condanniamo con veemenza il comportamento violento nei confronti dell'arbitro Anthony Taylor e della sua famiglia. Azioni inaccettabili che minano lo spirito di fair play e il rispetto". Lo afferma l'Uefa in una nota. "Gli arbitri svolgono un ruolo cruciale - prosegue - nel garantire l'integrità e l'equità del gioco, e la loro sicurezza e il loro benessere sono di massima importanza. L'Uefa ferma nel suo impegno a creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti, compresi gli arbitri, e non tollererà alcuna forma di comportamento violento nei loro confronti". (ANSA).