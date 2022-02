UFFICIALE: Coppa Italia, Milan-Inter in programma il 1 marzo alle 21

Come riportato dalla Lega Serie A con il comunicato ufficiale numero 186, la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter si giocherà il 1 marzo alle 21:00 a San Siro, per il quale sarà possibile - in attesa di conferma definitiva - il 75% della capienza; il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Canale 5.

Il ritorno si giocherà il 20 aprile sempre a San Siro, ma in casa dell'Inter, con data e ora precisa da definire. Valida la regola del goal in trasferta.