Ufficiale l’amichevole Cesena-Milan il 17 Agosto

Con un comunicato postato sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato l’amichevole contro il Cesena: Sabato 17 agosto, alle ore 20,30, il Milan affronterà il Cesena allenato da Francesco Modesto davanti al pubblico dell'Orogel Stadium Dino Manuzzi. Dopo il trittico di impegni negli Stati Uniti e a Cardiff, nel Regno Unito, per l'ICC e l'amichevole internazionale in programma sabato in Kosovo contro l'FC Feronikeli, un'altra sfida amichevole attende la squadra di Marco Giampaolo, che potrà così testare il proprio stato di forma in vista dell'esordio in Campionato previsto per il 25 agosto a Udine.

Dopo quattro impegni internazionali, il Milan torna quindi a giocare in Italia e sarà un'occasione speciale per i tanti tifosi rossoneri presenti in Romagna che avranno l'opportunità di seguire da vicino la squadra nell'ultimo test amichevole prima del via ufficiale della nuova stagione. Il match sarà inoltre trasmesso su Milan TV e sarà arricchito da collegamenti pre e post partita.

I biglietti del match saranno disponibili a breve sul sito www.vivaticket.it. Milan e Cesena si sono affrontate 26 volte in incontri ufficiali e lo score è di 15 vittorierossonere, 6 pareggi e 5 vittorie degli avversari. Lo stadio Manuzzi di Cesena è stato teatro di tante prime volte per grandi campioni rossoneri, due su tutti: Ricardo Kaká e Zlatan Ibrahimović. Il brasiliano esordì il 23 agosto 2003 al Manuzzi contro il National Bucarest mentre il gigante di Malmoe indossò per la prima volta la maglia rossonera a Cesena l'11 settembre 2010.

Da ricordare anche un derby tra Milan e Inter andato in scena nel 1993 a Cesena e valido per la seconda edizione del trofeo "Giorgio Ghezzi". Davanti a oltre 26.000 persone una stoccata su calcio di punizione da 25 metri di Zvonimir Boban diede il successo al Milan che si aggiudicò la seconda edizione del "Memorial".