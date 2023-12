ufficiale Le date e gli orari di Milan-Rennes

vedi letture

Il Milan ha pescato il Rennes nei playoff di Europa League.

Ecco quando si giocheranno le sue sfide:

ANDATA EUROPA LEAGUE | Milan-Rennes (15 febbraio, h 21:00)

RITORNO EUROPA LEAGUE | Rennes-Milan (22 febbraio, h 18:45)

IL CALENDARIO

Chi affronteranno i rossoneri in campionato prima e dopo le sfide europee contro i francesi?

Ecco la sequenza di partite:

SERIE A | Milan-Napoli

ANDATA EUROPA LEAGUE | Milan-Rennes (15 febbraio)

SERIE A | Monza-Milan

RITORNO EUROPA LEAGUE | Rennes-Milan (22 febbraio)

SERIE A | Milan-Atalanta

IL REGOLAMENTO

Ecco alcuni dettagli degli spareggi:

- le date della due partite sono 15 febbraio (andata) e 22 febbraio (ritorno)

- ricordiamo che è stata abolita la cosiddetta regola "dei gol in trasferta". In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta da ciascuna squadra. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre sono ancora in parità, si tireranno i calci di rigore.

- le vincenti degli otto spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati il 23 febbraio.