Ufficializzata la giornata di squalifica per Estupinan, primo giallo per Rabiot
All'indomani della conclusione della quinta giornata di campionato, come da prassi, è uscito il comunicato del Giudice Sprortivo con tutte le decisioni del weekend. Nessuna sorpresa per il Milan che si aspettava di vedere ufficializzata la giornata di squalifica per Pervis Estupinan, terzino ecuadoregno espulso nel corso del secondo tempo della gara contro il Napoli di domenica sera: l'ex Brighton sarà costretto a saltare la trasferta delicata di Torino contro la Juventus.
Questa la motivazione ufficiale per la giornata di squalifica a Pervis Estupinan: "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Insieme a lui squalificati anche l'esterno del Como Jesus Rodriguez per tre giornate e il capitano dell'Atalanta Marten De Roon per una giornata. Nel documento ufficiale viene notificata anche la prima ammonizione comminata ad Adrien Rabiot, unico calciatore ammonito nella gara contro i partenopei.
