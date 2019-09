Ululati e cori razzisti: il Verona nega l'evidenza. E a fine partita...

Quello messo in atto dal Verona con i tweet sul proprio account ufficiale è un tentativo vano di coprire quanto fatto dai propri tifosi all’indirizzo di Franck Kessie e Gigio Donnarumma. Il centrocampista ivoriano, nella seconda parte del primo tempo, è stato colpito da fischi e ululati provenienti dalla curva scaligera, che ha perpetrato il medesimo atteggiamento – seppur con qualche decibel più basso – nella ripresa. Non è un caso che all'intervallo, lo speaker dello stadio abbia letto per intero il messaggio anti razzismo e le relative sanzioni che avrebbe potuto subire il Verona. Ma nella seconda frazione di gioco, l’oggetto dei cori è stato Gigio Donnarumma, a cui è stato dato del “terun” e del figlio di buona donna. Innegabile che la spinta del tifo veronese sia stata forte e, in alcuni casi, anche spettacolare per la forza vocale con la quale ha provato a spingere i propri giocatori. Ma negare l’evidenza non è mai un esercizio consigliabile. In conclusione, segnaliamo che a fine partita, dal settore che situato sopra le prime file della tribuna stampa, vi sia stato un lancio di alcuni oggetti – tra i quali alcuni contenitori di Caffè Borghetti e alcuni pezzi di seggiolini – che hanno colpito alcune attrezzature dei giornalisti situati nelle postazioni sottostanti.